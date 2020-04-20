陳時中：軍方防疫SOP夠但通報窒礙難行

疫情指揮中心指揮官陳時中20日說，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。（中央流行疫情指揮中心提供）

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北20日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。他更分享親身經驗，以前在軍中腹瀉也不敢回報，因為怕害同袍受累。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

外界關注國防部防疫措施是否充足、敦睦艦隊是否隱匿疫情。

陳時中下午在記者會表示，國防部相關防疫的標準作業流程（SOP）都很清楚，但執行上，SOP定得有點太嚴格，彈性不足，通報上窒礙難行，下情難以上達。後續會檢討如何提高SOP可行性，並達成防疫目的。

陳時中更以親身當預官的經驗為例，那時候遇到的連長很凶，要求大家睡覺前不要去福利社亂買東西亂吃，否則吃壞肚子，可能全連、全班、全排要關禁閉，連帶要禁休。

陳時中表示，那時候吃壞肚子「沒人敢講」，因為講了之後就大家都不能休假，講的人「以後很難存活」。

軍隊都是嚴格管理，但陳時中說，有些管理可以很嚴，但跟疫情對抗時，有一些柔性和彈性才能符合防疫狀況。

陳時中說，如果叫大家報告疫情，但沒人敢報告，在疫情防治上「我覺得稍微有點硬了一點」。（編輯：卞金峰）1090420