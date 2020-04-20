更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情4/100

陳時中：軍方防疫SOP夠但通報窒礙難行

最新更新：2020/04/20 15:41
疫情指揮中心指揮官陳時中20日說，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。（中央流行疫情指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官陳時中20日說，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。（中央流行疫情指揮中心提供）

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北20日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。他更分享親身經驗，以前在軍中腹瀉也不敢回報，因為怕害同袍受累。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

外界關注國防部防疫措施是否充足、敦睦艦隊是否隱匿疫情。

陳時中下午在記者會表示，國防部相關防疫的標準作業流程（SOP）都很清楚，但執行上，SOP定得有點太嚴格，彈性不足，通報上窒礙難行，下情難以上達。後續會檢討如何提高SOP可行性，並達成防疫目的。

陳時中更以親身當預官的經驗為例，那時候遇到的連長很凶，要求大家睡覺前不要去福利社亂買東西亂吃，否則吃壞肚子，可能全連、全班、全排要關禁閉，連帶要禁休。

陳時中表示，那時候吃壞肚子「沒人敢講」，因為講了之後就大家都不能休假，講的人「以後很難存活」。

軍隊都是嚴格管理，但陳時中說，有些管理可以很嚴，但跟疫情對抗時，有一些柔性和彈性才能符合防疫狀況。

陳時中說，如果叫大家報告疫情，但沒人敢報告，在疫情防治上「我覺得稍微有點硬了一點」。（編輯：卞金峰）1090420

延伸閱讀
敦睦艦案遭疑隱匿 陳時中：社會獵巫會影響疫調染疫敦睦艦隊官兵足跡公布 20萬人陸續收提醒簡訊防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻軍艦染疫官兵曾搭中市公車 駕駛停班14天車輛消毒屏4名確診海軍官兵 潘孟安建議中央擴大篩檢對象敦睦艦隊染疫者曾搭乘 高鐵換椅布及空氣濾網
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報