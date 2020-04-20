敦睦艦隊群聚疫情 陳時中籲民眾勿假冒疫調人員

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日表示，軍方防疫的標準流程夠，但彈性不足，通報窒礙難行，已經在檢討。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 109年4月20日

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北20日電）中央流行疫情指揮中心敦睦艦隊爆發群聚感染，大規模疫調不容易，指揮官陳時中今天呼籲接受疫調的人誠實以對，對於有人假借疫調人員名義致電艦隊官兵，呼籲民眾不要觸法，以免涉及民刑事責任。

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，目前已有24人染疫，為22男、2女。

針對染疫官兵，指揮中心除針對相關接觸者發送提醒簡訊；部分縣市鉅細靡遺公布染疫者足跡。有媒體質疑各縣市公布標準不一，有侵害隱私之虞。

陳時中下午在記者會表示，疫調會有很多困難，要呼籲接受疫調的人誠實以對，就是對防疫有功，政府會保護誠實以對的人。

此群聚案匡列範圍很大，約有21萬人接到簡訊，這是擔心疫調無法一一掌握，才會公布一些比較大的範圍，但收到簡訊的人不用恐慌，沒有接到簡訊者更是離確診者都很遠。

至於地方政府公布確診者足跡，陳時中說，是否公布與公布的內容交給地方研判，經過這次經驗，個人隱私與疫調的必要性可以檢討，讓作為更精進。

陳時中在記者會也特別呼籲，有人假借疫調人員名義打電話向艦隊官兵詢問，不知道是出於好奇還是特殊狀況，但冒充疫調人員有刑責，如果違法蒐集個人資料，還要負民事責任，呼籲大家不要過於好奇而觸法。（編輯：管中維）1090420