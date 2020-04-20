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屏縣確診官兵行車糾紛鬧上警局 波及員警老翁

最新更新：2020/04/20 21:41
海軍敦睦艦隊武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診官兵中，有1名官兵17日與屏東大學3名學生到屏東市環球購物中心用餐，屏東店20日閉館一天進行全館消毒。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月20日
海軍敦睦艦隊武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診官兵中，有1名官兵17日與屏東大學3名學生到屏東市環球購物中心用餐，屏東店20日閉館一天進行全館消毒。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東縣有4名確診武漢肺炎的敦睦艦隊官兵，其中1名確診者因與1名老人發生行車糾紛，雙方鬧上長治分駐所，結果波及一名返回所內的員警居家隔離14天，老翁也列健康關懷對象。

縣府晚上發布新聞稿表示，敦睦艦隊已有24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中有4人曾在屏東縣活動過，經衛生局搭配警察局調查，掌握到的行動軌跡共有9處，新增長治分駐所及斯朵利髮型潮州店，29名接觸者已進行居家隔離，另有45人則列健康關懷對象。

衛生局進一步表示，新增的長治分駐所是其中1名確診官兵與1名老人發生行車糾紛爆發口角，但雙方當時都有戴口罩，兩人後來吵到長治分駐所內，由員警協調化解，結果一名恰好返回分駐所的員警，因當時天氣太熱脫掉口罩，事後這名員警被匡列居家隔離14天，老翁則被列為健康關懷對象。

衛生局公布的確診官兵行動軌跡為15日晚上8時前往台鐵屏東站、16日上午10時30分至下午2時在潮州健身工廠、中午12時至12時13分進入長治分駐所、16日下午3時30分至下午5時30分則在斯朵利髮型潮州店、16日下午6時至晚上8時30分現蹤屏東大學、16日晚上6時則在台鐵潮州站（潮州至新左營）。

衛生局指出，這些確診官兵16日下午5時30分至晚上8時30分及17日下午3時30分至5時40分在屏東市國民運動中心；17日下午5時30分至6時30分在長治鄉玄天球場、下午6時30分至晚上8時30分則到環球購物中心屏東店。（編輯：洪學廣）1090420

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