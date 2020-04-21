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武漢肺炎疫情15/100

湖北類包機2人有症狀急送醫 一採均陰性

最新更新：2020/04/21 15:24
疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良21日表示，20日晚間抵台的第2批湖北類包機旅客中有2人出現疑似症狀，一採結果均為陰性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月20日
疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良21日表示，20日晚間抵台的第2批湖北類包機旅客中有2人出現疑似症狀，一採結果均為陰性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月20日

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北21日電）疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良今天表示，昨晚抵台的第2批湖北類包機旅客中有2人出現疑似症狀，一採結果均為陰性，其餘集中檢疫者都沒有發燒並已完成採檢。

第2批湖北類包機20日晚間載回231名滯留的台灣民眾，但一名大人與一名孩童疑有呼吸道症狀，小孩由家長陪同共3人後送，其餘人則搭乘遊覽車前往檢疫所進行14天安置隔離。

石崇良今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，從上海起飛的類包機昨晚約9時25分已順利抵達桃園機場，共有231名旅客、14名機組人員，旅客當中有38人是12歲以下兒童，還有12名65歲長者，最高齡為90歲，另有1名孕婦、2名行動不便者。

石崇良說，在機場作業過程中發現一名發燒者、體溫超過38度，另有一名兒童上機前3天出現症狀如咳嗽、嘔吐，因此發燒者、病童及陪同母親共3名旅客已立即送往醫院負壓隔離病房進行觀察、採檢，結果今天上午出爐，全數為陰性。

石崇良指出，其餘旅客分別送往2處集中檢疫場所，安排集中檢疫14天，所有入住者今天都沒有發燒，中午前也都完成採檢，結果預計很快會出爐。（編輯：張雅淨）1090421

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