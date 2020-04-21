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磐石艦上148人曾看診 陳時中：相對不算多

最新更新：2020/04/21 15:43
指揮中心指揮官陳時中說，台灣人習慣有症狀就會看醫生，在船上40天，有148人看診，相對並不算高。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月20日
指揮中心指揮官陳時中說，台灣人習慣有症狀就會看醫生，在船上40天，有148人看診，相對並不算高。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月20日

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北21日電）外界質疑海軍磐石艦上就醫人數大增；指揮中心指揮官陳時中說，台灣人習慣有症狀就會看醫生，在船上40天，有148人看診，相對並不算高。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，敦睦艦隊成員又有3人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），也都是磐石艦的實習生和軍人。目前該群聚案已有27人感染。指揮中心也匡列接觸者及相關足跡，並發送簡訊提醒民眾。

指揮中心指揮官陳時中表示，近日很多人可能因為敦睦艦隊疫情很擔憂，國防部目前提供的訊息指出，軍艦上在巡航期間有148人、226人次，「看起來就醫人數很高」，但在海上40天，看起來有25%的人有看病，相對這不算高，且台灣人也習慣有症狀就會看一下醫生。

陳時中也說，目前群聚案接觸者匡列149人，這幾天也觀察到，這些接觸者就醫的狀況是比其他人多，6天下來有30人就醫，增加近1倍。

至於民眾收到提醒簡訊，陳時中說，收到訊息的20萬餘人看病的比例比一般人還要低，希望大家不要太恐慌，因發送簡訊的條件放很寬，沒有收到訊息的更無須緊張。

陳時中表示，擔心除了病毒以外，社會還有一個文明病，會有憂慮、焦慮的情況，對身體傷害也很大。公布這些簡訊是讓大家了解、注意，但不需要恐慌，有必要隔離的人經過疫調後都會一步步匡列，請大家不用太過於擔心。（編輯：方沛清）1090421

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