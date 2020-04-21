敦睦3官兵二採確診 專家：發病較久易時陰時陽

專家張上淳說，武漢肺炎發病後第一週病毒量較高，較易採檢到陽性；若發病時間較長，可能時陰時陽，會謹慎多採幾次。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 109年4月20日

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北21日電）磐石艦再添3人確診，且在艦上早有症狀，直到二採才陽性。專家張上淳說，發病後第一週病毒量較高，較易採檢到陽性；若發病時間較長，可能時陰時陽，會謹慎多採幾次。

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會宣布，敦睦艦隊成員又有3人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），也都是磐石艦的實習生和軍人。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應媒體時表示，有些確診者在比較早期或召回時有症狀就立即採檢，有些人一採陰性，但因症狀算是相當典型，不會就此放過，才進行二採，就變成陽性。

張上淳說，當發病到某程度，就會出現時陰時陽的狀況，發病頭一週內，病毒量通常較高，較容易檢驗出陽性，若是發病後2、3週，如軍艦上待很久時間，到4月18日才確診，可能已進入時陰時陽階段，會較為謹慎多採幾次。

張上淳也澄清，有3名敦睦艦隊成員採檢陰性但血清檢驗有抗體，意即曾經染病，媒體報導是在艦上染病；但他認為還需要更多資料才能釐清，並沒有說是在船上染病。（編輯：方沛清）1090421