確診官兵女友成話題 陳時中籲停止探索個資

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北21日電）敦睦艦隊爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨天公布確診者足跡，官兵女友意外成討論話題。指揮中心指揮官陳時中今天呼籲民眾停止探索個資，對疫情、疫調都沒幫助。

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心發布確診官兵足跡，其中不乏汽車旅館、旅店等，引發負面遐想以及侵犯隱私疑慮。

陳時中下午在記者會中表示，指揮中心第一時間根據蒐集到的手機、訊號，由資通單位分析，由於這次事件確診者足跡範圍大、牽涉的人也多，擔心通通搞清楚再公布速度太慢，才會一有資料就提供，爭取時間。

確診者足跡公布後，外界不斷揣測誰是誰的女友，甚至傳出有確診官兵女友染疫。陳時中說，不論確診者和誰到過旅館或其他地方，都沒有犯錯，疫調主要了解是接觸時間長短、親密度，藉此研判風險高低，凡是有親密接觸就會列為接觸者、有需要就會採檢，呼籲民眾不要探索個資或行為，對於疫情、疫調都不利。

陳時中說，後續處理時也會提醒地方政府注意個資保護，畢竟疫情很重要、個資保護也很重要，務必尋求平衡點。（編輯：管中維）1090421