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口罩購買實名制
口罩實名制4月9日起，小孩改為14天10片；大人14天9片，可一次購買兩週的量，且不再依健保卡單雙號分日購買。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制1/89

口罩預購22日起新增超商通路 開放立即繳費

最新更新：2020/04/21 18:44
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日下午在記者會中說明口罩實名制3.0將上路，民眾22日將可攜帶健保卡赴4大超商直接利用事務機預購，並可立即繳費。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月21日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日下午在記者會中說明口罩實名制3.0將上路，民眾22日將可攜帶健保卡赴4大超商直接利用事務機預購，並可立即繳費。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月21日

（中央社記者張茗喧台北21日電）口罩實名制3.0將於明天上路，指揮中心指揮官陳時中表示，明天起民眾可持健保卡到超商事務機預購，且不論哪種管道都能在預購後立即繳費，預購程序可望更順暢。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布，口罩實名制3.0將於明天上路，新增超商預購管道，預購完後可立即繳費，民眾只要帶健保卡到超商事務機插卡即可完成預購，並持小白單到櫃台付款。

很多人好奇，萬一預購成功卻忘了付款怎麼辦。陳時中說，預購成功拿到的小白單在預購當天都能付款，若當天沒有付款，小白單就會無效，但至少能讓大家預購、付費不用跑兩趟。

陳時中指出，除了提供便捷的超商預購新制，明天起手機、電腦網路訂購也將開放立即繳費，不用3天訂購、3天繳費，簡化相關流程，讓大家在購買口罩、排隊上較不辛苦，管道更順暢，未來盼更多管道、程序更簡化。（編輯：謝雅竹）1090421

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