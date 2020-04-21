楊鎮浯侯友宜合體 視察金門民眾新北居家檢疫

（中央社記者黃慧敏、王鴻國新北21日電）金門縣長楊鎮浯今天在新北市長侯友宜陪同下參訪新北某防疫旅館，了解金門民眾入住的狀況，現場感謝新北提供離島鄉親防疫旅館，共同打造本島與離島的疫情聯防系統。

金門縣政府超前部署，從3月19日起與新北市政府合作，啟動在台防疫特約旅館的機制，協助返國金門鄉親得以直接在台進行居家檢疫，減少人口跨境流動、降低疾病傳播風險。

金門縣政府發布新聞表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情緊繃，已造成全球大流行且境外移入個案持續攀升，楊鎮浯與侯友宜一同到設在新北市的防疫旅館視察，了解實際運作狀況，並慰問在台居家檢疫的金門鄉親及慰勉在台防疫人員的辛勞，同時和侯友宜互相交流防疫經驗並感謝疫情期間相關因應措施的鼎力協助。

楊鎮浯表示，北台灣防疫旅館開設以來共有金門縣31名鄉親曾入住，現在還住有13人；完成居家檢疫者健康情況良好。他說，凡入住金門縣在台灣的特約旅館完成居家檢疫的鄉親，除了可以向中央申請每天新台幣1000元的防疫補償金外，還可再向縣府申請每天1200元的住宿補貼；如果是中低收入戶者，更可申請全額住宿補貼。

侯友宜表示，新北市協助提供金門，馬祖和澎湖等離島縣市回國居民所需要的防疫旅館，到目前為止，新北已協助24名離島居民入住新北的防疫旅館。

侯友宜說，目前新北市的防疫旅館房間數已經有將近650間，現在就有300間以上可以隨時接受回國民眾申請入住，必要時，新北也願提供其他縣市防疫旅館的緊急需求。（編輯：陳俊碩）1090421