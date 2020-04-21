點狀花襯衫男搭車坐染疫士兵旁　基市府找到

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆一名敦睦艦隊染疫士兵日前搭國光客運回基隆，市府上午呼籲坐在個案旁穿著點狀花襯衫男性乘客與市府聯繫，經積極追查後，下午找到這名男子，目前健康狀況良好。

基隆市衛生局經疫調後，確認個案17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆，坐在司機側第3排走道，市府上午發布訊息尋找坐在個案旁年約30歲至40歲間、穿著點狀花襯衫男性乘客實施居家隔離。

基隆市長林右昌晚間6時許舉行記者會表示，市府除呼籲這名乘客主動與市府聯繫外，他也要求基隆市警察局以偵辦刑案規格追查。

林右昌指出，經刑事警察大隊、忠二路派出所積極調閱監視器畫面，並同步與悠遊卡股份有限公司聯繫後，終於透過警局系統於下午4時30分找到這名乘客，「警察立功效率迅速」，也辛苦衛生局同仁。

林右昌說，經電話聯絡後，確定這名乘客就是坐在個案身旁第3排靠窗位置，他年紀約30歲至40歲間，與家人同住在基隆，今天剛好沒上班待在家，衛生局同仁現正進行手機設定及關懷包發送，並通知這名乘客實施居家隔離。

「警報應該可以解除」，林右昌表示，這名乘客身體狀況良好，沒有任何徵狀，這名乘客因為沒有看到新聞，不知市府的訊息，得知消息後也非常配合防疫。

至於這名乘客的家人與公司同事是否須居家隔離，林右昌說，建議這名乘客的家人及公司同事自主健康管理。（編輯：戴光育）1090421