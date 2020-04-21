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口罩購買實名制1/90

口罩實名制3.0將上路 超商預購認卡不認人

最新更新：2020/04/21 20:52
口罩實名制3.0 22日上午8時上路，民眾只要到超商插卡就能付費預購。（中央社檔案照片）
口罩實名制3.0 22日上午8時上路，民眾只要到超商插卡就能付費預購。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北21日電）口罩實名制3.0明天上午8時上路，民眾只要到超商插卡就能付費預購。健保署說，由於新制「認卡不認人」，民眾可持全家人健保卡到超商一次購足，但每人仍須各自負擔7元運費。

防疫資訊

口罩實名制3.0明天上路，22日上午8時至24日晚間8時，民眾可持健保卡到全台1萬多家超商門市，直接插卡使用事務機預購口罩後，直接至超商櫃檯繳費；4月30日至5月13日到原超商取貨。

衛生福利部中央健康保險署企劃組長張鈺旋今晚接受媒體電話聯訪時表示，口罩3.0首次納入超商預購通路，相關規定比照2.0，可預購成人口罩以及4到8歲的小童口罩，其餘尺寸的兒童口罩維持藥局現場販售。

張鈺旋說，超商預購口罩「認卡不認人」，民眾可持全家人的健保卡到超商一次預購完畢，即便過去沒有使用過網站或APP預購也可在超商預購，但物流費用仍以購買人數計算，每人須各自負擔新台幣7元運費。

至於原本實名制2.0的網路預購、超商領貨方式仍維持不變，且將與3.0同步不抽籤，22日至24日上網預購時即可繳費，取貨管道除了超商以外，另新增全聯與美廉社。（編輯：管中維）1090421

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