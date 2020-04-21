92官兵拒疫調 韓國瑜盼指揮中心協調各縣市協助

高雄市長韓國瑜（右）21日下午與衛生局長林立人（左）於記者會指出，會行文中央流行疫情指揮中心說明迫切需協助，是因有無法突破的障礙，即對744名官兵疫調聯繫難以獲得完全且真實答覆，除市府派員面對面做疫調，另方面就是尋求其它縣市政府協助。中央社記者王淑芬攝 109年4月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市政府上午指出，敦睦艦隊有92人拒絕疫調，市長韓國瑜表示，由於疫調面臨阻礙，才行文指揮中心協調其它縣市協助高市疫調，也希望國防部提供744名官兵相關接觸者及足跡。

海軍敦睦艦隊官兵日前下船後趴趴走，導致高雄市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增確診案例；韓國瑜和衛生局長林立人繼上午召開「敦睦艦隊防疫說明會」後，下午再說明市府防疫面臨的困難。

韓國瑜指出，已行文中央流行疫情指揮中心，說明市府的迫切需要；744名官兵疫調聯繫沒有辦法得到真實的答覆，因此市府除派員面對面疫調，就是尋求其它縣市政府協助。

針對高市府上午稱相關疫調有28人查無資料、17人資料錯誤，92人拒絕疫調、92人未接電話，僅121人配合疫調，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上回應，用電話疫調恐怕會衍生其它問題。

林立人表示，既然中央有所顧慮，市府也希望外縣市的檢疫所互惠協助高雄市疫調，並行文建請指揮中心責成國防部，配合市府疫調及現場防治工作。

高雄市衛生局也列出要求國防部配合事項，包括協助整飭左營海軍基地、責成單一窗口與衛生局建立合作模式、海軍具體提供目前管控措施及人員健康管理模式，以及敦睦艦隊744人正確名單、足跡、居住地與接觸者資料等。（編輯：洪學廣）1090421