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磐石艦疫情延燒 高市議會臨時會藍綠角力

最新更新：2020/04/21 20:05

（中央社記者王淑芬高雄21日電）海軍磐石艦官兵在高雄趴趴走，造成防疫破口，高市議會原訂22至24日召開臨時會並邀市長韓國瑜報告防疫專案，能否順利召開，市議會藍綠明天都甲級動員，勢必有一番攻防和角力。

市議會程序委員會日前開會以武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫優先為由，決議延後市議會定期大會日程，後來民進黨聯合在野黨跨黨派連署提案召開臨時會，經議會排訂臨時會議程是22日到24日。

原本高雄市疫情尚稱穩定，但因爆發磐石艦官兵在高雄活動的9人確診，在市府公布的29處場域及追蹤相關人員接觸者，還出現9名疑似病例於若干場域，待採檢通過後，業者才能恢復營業，再者市府也匡列2262名自主健康管理對象。

由於高雄市疫情趨緊張、防疫刻不容緩，國民黨高雄市議員黃紹庭、黃柏霖等人接受中央社記電話採訪指出，疫情嚴峻之際，讓市府防疫團隊以防疫優先，等疫情趨緩之後，再專案向議會做防疫報告。

民進黨黨團總召韓賜村表示，民進黨團仍主張如期開會，明天甲動，盼韓國瑜能向議會清楚說明防疫策略。民進黨市議員陳明澤質疑台灣面臨的是一場生化武器，海軍出現嚴重的防疫破口，問題不可小覷。

市議員陳致中指出，防疫抗疫與議會監督同等重要，並行不悖，盼防疫紓困臨時會如期舉行。

高雄市議會共有66席議員，其中國民黨33席、民進黨25席、無黨聯盟4席、時力2席、台聯1席、親民黨1席。（編輯：陳俊碩）1090421

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