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高市府：21處敦睦確診者足跡清消後獲准復工

最新更新：2020/04/21 22:13

（中央社記者王淑芬高雄21日電）敦睦艦隊官兵在高市有9個確診病例，市府疫調追蹤這些確診者其中的21處活動足跡，衛生局晚上宣布，經採檢清消及疫調研判，新光三越左營店等業者可恢復營業。

由於敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高市府先後發布4波確診者活動足跡，共有29處場域，業者依規定需閉場清消一天。

不過，衛生局上午稱追蹤這29處場域中，第一、二波的21個場域，發現其中5個場域（新光三越高雄左營店、中正路教室、義大商城、瑞豐夜市及好市多大順店）又有9個疑似病例，所以在相關人員採檢未確定前，這5個場域的業者無法營業。

衛生局晚上7時20分進一步表示，第一、二波確診者造訪的21處人潮聚集場域，經疫調、人員健康監控、採檢及環境清消，已全數執行完畢，其中16處已於早上恢復營業；剩餘5處經綜合研判也可恢復營業。

衛生局人員指出，從實驗室採檢數據結果顯示，這9個疑似病例經綜合研判傳染風險低。

另外，新光三越左營店為彌補配合防疫停業2天損失的業績，也推出消費振興活動、漢神巨蛋也推出振興券等活動刺激買氣。

至於遭市府要求閉館清消的小港郵局，因後來未出現疑似病例，獲准恢復營業；但高雄郵局仍以考量和民眾生活習習相關，需高規格防疫，因此宣布自4月20日起至5月3日暫停營業14天，郵局的13名同仁會依規定每天回報身體狀況。（編輯：洪學廣）1090421

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