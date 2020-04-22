研究：網友愈愛搜尋洗手 疫情控制成果愈好

國衛院團隊分析21國網友的「洗手」搜尋量，發現搜尋天數增加愈多的國家、後續3週疫情爆發速度愈慢。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北22日電）洗手搜尋量成防疫指標，國衛院團隊分析21國網友的「洗手」搜尋量，發現搜尋天數增加愈多的國家、後續3週疫情爆發速度愈慢，台灣的搜尋量增加天數更高居全球前三，研究成果登國際期刊。

國家衛生研究院今天以新聞稿公布這項研究成果，參與這項研究得國衛院群體健康科學研究所醫師林煜軒接受記者電話聯訪時表示，武漢肺炎全球大流行，防疫成果除了仰賴政府作為，民眾在網路上搜尋「洗手」增加天數的多寡，竟也和疫情爆發速度息息相關。

林煜軒說，研究團隊利用Google搜尋趨勢數據，分析21國網友在1月29日至2月19日期間的「洗手」、「口罩」搜尋量，發現民眾「洗手」搜尋量增加的天數愈多，後續3週確診病例數增加愈少。

根據分析，「洗手」搜尋量增加天數最多的前3名分別為台灣、香港、泰國，後續確診病例數確實較少；反之，「洗手」搜尋量增加天數最少的伊朗、義大利、南韓，後續確診病例數明顯較多，顯示「洗手」搜尋量與確診病例數呈現明顯的負相關（相關係數= -0.46~ -0.70）。

研究團隊進一步分析「口罩」與疫情爆發的速度關聯，發現並沒有顯著相關性，林煜軒研判，搜尋口罩可能代表民眾想了解正確戴口罩方法，也可能是想戴卻沒有口罩可戴。這份研究成果已發表於國際期刊「大腦，行為和免疫」（Brain, Behavior, and Immunity, IF=6.170）。

他解釋，研究團隊之所以選擇分析1月29日至2月19日這段期間，主要是這時各國確診病例數還不多，洗手搜尋量增加愈多，代表民眾在接受政府「勤洗手」衛教訊息外，也希望主動搜尋更多相關訊息，凸顯對洗手的重視。

林煜軒指出，搜尋洗手的民眾也會同時搜尋洗手液、正確洗手的方法、新型冠狀病毒等相關知識，可能在無形中促使民眾調整自身的觀念與行為。（編輯：陳清芳）1090422