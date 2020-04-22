蔡總統致歉 雙北盼認錯後改進也要顧國軍尊嚴

（中央社記者侯文婷台北22日電）總統蔡英文今天對敦睦艦隊染疫失誤致歉，新北市長侯友宜認為，認錯後儘速改進，並團結防疫。台北市副市長蔡炳坤則表示，檢討也要顧國軍尊嚴，希望別否定國軍重要性。

蔡總統上午11時發表敞廳談話，提到海軍敦睦艦隊染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）引起社會高度關注，她是三軍統帥，國軍的事就是她的事，國軍在防疫工作上做了很多事，但這次有如此多違失，她要致上歉意。

針對蔡總統為敦睦艦隊致歉一事，侯友宜回應說，在全民防疫的時刻發生如此嚴重過失，大家要一起來補這個漏洞，他相信防疫不分你我，認錯後儘速改錯，不斷檢討及精進，才能超前部署，讓疫情降溫。

侯友宜補充說，「我們只有一個敵人，就是新冠病毒」，疫情才是全民必須共同打擊的對象，國人此時必須團結，檢討是好事，但之後必須往前走，希望大家一起加油。

而台北市副市長蔡炳坤則表示，對於敦睦艦隊的失誤，必須面對問題，才能解決問題，但國軍也是國家穩定的力量，檢討同時也須維護國軍尊嚴，希望社會大眾不要因此否定國軍對國家的重要性。

配合武漢肺炎防疫工作，遠見．天下文化事業群在世界閱讀日前夕，偕同北北基市府推出閱讀防疫包，侯友宜與蔡炳坤上午出席活動，會後接受媒體聯訪作上述表示。

遠見．天下文化事業群共向北北基市府捐贈3000本紙本、電子及有聲書，並公布侯友宜、台北市長柯文哲及基隆市長林右昌的防疫書單，希望藉此鼓勵居家檢疫者在隔離期間沉浸書香世界。（編輯：李錫璋）1090422