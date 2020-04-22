更多編輯台推薦新聞：
旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO
政治

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

欠繳罰單祖厝被拍賣案遭疑簽名造假 執行署調查

最新更新：2020/04/22 15:56
基隆市陳姓男子（左）因未繳新台幣1萬8000元罰單導致祖厝遭法拍事件引起社會關注，陳男22日在前台大教授陳志龍（右）等陪同下舉行記者會，提出查封筆錄疑似造假等質疑。中央社記者王朝鈺攝　109年4月22日
基隆市陳姓男子（左）因未繳新台幣1萬8000元罰單導致祖厝遭法拍事件引起社會關注，陳男22日在前台大教授陳志龍（右）等陪同下舉行記者會，提出查封筆錄疑似造假等質疑。中央社記者王朝鈺攝　109年4月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆市陳姓男子因未繳1萬多元罰單，祖產透天厝遭拍賣引起關注，房屋雖已暫緩點交，但前台大教授陳志龍今天質疑，查封筆錄簽名「許益軒」是假鄰居，要求撤銷拍賣。

行政執行署宜蘭分署行政執行官張盟正向中央社記者表示，此案義務人及相關人等已提出行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀，宜蘭分署已依行政執行法第9條聲明異議程序辦理，將加速審查相關事證，並將相關資料全部交由上級機關法務部行政執行署審查，對於陳姓義務人及社會各界大眾關心及質疑事項，宜蘭分署會深入調查。

前國立台灣大學法律系教授陳志龍在記者會指出，查封筆錄提到鄰居表示義務人居住於此，卻沒提到鄰居是何人，其次，到場人簽名中有鎖匠、警員、地政人員、移送機關基隆監理站人員、書記官和一名「許益軒」簽名，許益軒究竟是何人，是鄰居嗎？恐涉及公務人員登載不實罪。

陳男住所民治里鄰長邱惠美和里長夫人劉淑枝2人也在記者會表示「不認識許益軒，沒這個人」。陳男說，住了40多年從沒聽過也不認識「許益軒」，而且住家巷弄間根本沒有姓許的住戶，不禁讓他感到納悶，認為查封不合法。

此外，陳志龍表示，行政執行署宜蘭分署於民國102年間曾發文提到義務人雖有不動產，但與應納額顯不相當或拍賣顯無實益，竟自己打臉拍賣陳男的房屋，不符行政執行法應依公平合理原則，不得逾達成執行目的必要限度及同法施行細則先動產後不動產拍賣。

陳志龍說，行政執行署宜蘭分署在拍賣前曾發文詢問基隆市警局屋內是否有非自然死亡情事，警局回函「要問陳男，無法幫忙」，理應把這紙公文放入查封拍賣公告，卻被拿掉，執行程序可以這樣嗎？另外，查封筆錄裡的照片顯示大門沒貼封條，詢問執行署卻回應「照片洗不出來」。

陳姓男子因未繳新台幣1萬8000元罰單，祖產透天厝遭拍賣135萬餘元。（編輯：李錫璋）1090422

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報