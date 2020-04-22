助偏鄉國小防疫 立委許淑華贈5000張額溫卡

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，國民黨籍立委許淑華22日提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉、竹山鎮各國小師生使用，提供孩童更便捷的自主健康管理方式。（立委許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年4月22日

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）防範武漢肺炎疫情擴散，量體溫、戴口罩很重要，國民黨立委許淑華今天免費提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉、竹山鎮各國小師生使用，提供孩童一項初步式、便捷的自主健康管理工具。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，量體溫、戴口罩成為生活日常，額溫槍需求也增加，但額溫槍價格不低，很難「人手一把」，因此，中國國民黨立法委員許淑華今天免費提供5000張「額溫檢測卡」給鹿谷鄉、竹山鎮所有國小師生使用。

許淑華今天陸續親自到鹿谷國小、竹山國小出席聯合捐贈活動。她表示，正規額溫槍或耳溫槍並非隨手可得，所以提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉、竹山鎮全體師生，希望防疫期間提供孩童更便捷的自主健康管理方式，降低群聚感染機會，提升社區環境衛生安全。

捐贈活動中，許淑華也與各校校長、家長代表一起示範額溫檢測卡正確使用步驟，她說，將黑色晶片輕貼額頭8秒到15秒，晶片即浮現溫度字樣，藉此初判使用者是否發燒，檢測卡片經酒精消毒可重複使用。

許淑華強調，雖然額溫檢測卡為量體溫另一項方便快速選擇，但檢測卡本身非專業醫療用品，民眾若體溫過高或身體不適，應立即使用正規額溫槍、耳溫槍、體溫計再次確認，並儘速尋求適當醫療協助。（編輯：陳俊碩）1090422