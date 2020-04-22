疫情緊繃 金門國家公園室內播放室暫停開放

因應武漢肺炎防疫需求，金門國家公園管理處22日宣布，25日起各景點室內媒體播放室暫停開放，其他展示空間正常營運，歡迎民眾保持社交距離參觀。中央社記者黃慧敏攝 109年4月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）因應武漢肺炎防疫需求，金門國家公園管理處今天表示，繼開始實施進入室內空間量測體溫及實名登記後，25日起園區各景點室內媒體播放室也暫停對外開放，其他展示空間則正常營運。

金管處今天發布新聞表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）爆發以來，金管處已於今年1月30日起先針對馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間，暫停對外開放；最近並開始實施進入室內空間量測體溫及實名登記。

金管處處長曾偉宏表示，鑑於近來疫情持續延燒，遵照中央流行疫情指揮中心社交安全距離相關規定並因應防疫需求，園區各景點、據點室內媒體播放室25日起暫停對外開放，其他展示空間則正常營運並提供民眾保持社交距離參觀。

暫停開放的室內媒體播放室有金門本島中山林遊客中心、乳山遊客中心、雙鯉濕地自然中心、古寧頭戰史館、胡璉將軍紀念館、迎賓館，金水國小、僑鄉文化展示館，以及烈嶼鄉湖井頭戰史館。

金門國家公園管理處表示，目前全球正面臨前所未有的疫災，為防範疫情並減少感染風險，室內景點和播放室暫停開放，因此造成民眾不便，深感抱歉。（編輯：陳俊碩）1090422