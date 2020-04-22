更多編輯台推薦新聞：
發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元
生活

發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO
政治

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

疫情緊繃 金門國家公園室內播放室暫停開放

最新更新：2020/04/22 16:56
因應武漢肺炎防疫需求，金門國家公園管理處22日宣布，25日起各景點室內媒體播放室暫停開放，其他展示空間正常營運，歡迎民眾保持社交距離參觀。中央社記者黃慧敏攝　109年4月22日
因應武漢肺炎防疫需求，金門國家公園管理處22日宣布，25日起各景點室內媒體播放室暫停開放，其他展示空間正常營運，歡迎民眾保持社交距離參觀。中央社記者黃慧敏攝　109年4月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）因應武漢肺炎防疫需求，金門國家公園管理處今天表示，繼開始實施進入室內空間量測體溫及實名登記後，25日起園區各景點室內媒體播放室也暫停對外開放，其他展示空間則正常營運。

金管處今天發布新聞表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）爆發以來，金管處已於今年1月30日起先針對馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間，暫停對外開放；最近並開始實施進入室內空間量測體溫及實名登記。

金管處處長曾偉宏表示，鑑於近來疫情持續延燒，遵照中央流行疫情指揮中心社交安全距離相關規定並因應防疫需求，園區各景點、據點室內媒體播放室25日起暫停對外開放，其他展示空間則正常營運並提供民眾保持社交距離參觀。

暫停開放的室內媒體播放室有金門本島中山林遊客中心、乳山遊客中心、雙鯉濕地自然中心、古寧頭戰史館、胡璉將軍紀念館、迎賓館，金水國小、僑鄉文化展示館，以及烈嶼鄉湖井頭戰史館。

金門國家公園管理處表示，目前全球正面臨前所未有的疫災，為防範疫情並減少感染風險，室內景點和播放室暫停開放，因此造成民眾不便，深感抱歉。（編輯：陳俊碩）1090422

金門國家公園管理處22日表示，繼實施進入室內空間需量測體溫及實名登記後，25日起，各景點室內媒體播放室也將暫停開放，全面強化武漢肺炎防疫。中央社記者黃慧敏攝　109年4月22日
金門國家公園管理處22日表示，繼實施進入室內空間需量測體溫及實名登記後，25日起，各景點室內媒體播放室也將暫停開放，全面強化武漢肺炎防疫。中央社記者黃慧敏攝　109年4月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報