助紓困 金門金正好購電商專區輔導轉型開跑

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）武漢肺炎重創金門產業，縣政府為輔導廠商進行數位化轉型，今天舉辦「金正好購」電子商務產業振興說明會，業者踴躍參與。縣府盼輔導企業發展電商降低衝擊，助在地產業紓困。

金門縣政府表示，2019年全球線上零售額預估達3.6兆美元，全球五大零售市場將占總銷售額的82%以上。由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）肆虐，以觀光為主的金門縣百業蕭條，盼藉由這次委託財團法人商業發展研究院成立電商專區計畫，輔導企業發展電商降低衝擊，振興在地產業。

廠商輔導會中，金門縣建設處處長文水成提到，今年因武漢肺炎疫情的影響暫停小三通的客運往來，希望透過這次電商專區輔導讓金門特產商品與電子商務連結，讓廠商了解電子商務的營運機制、商品文案撰寫與金物流的處理方式，落實金門縣政府推動「電子商務產業發展」政策。

金門縣工商發展投資策進會副總幹事吳伯揚表示，這次在地特產業者踴躍參與活動，希望透過與電商平台「蝦皮購物」合作，提供金門業者示範效果，透過實際營運模式協助在地特產業者進行數位轉型，發展在地業者自身電商通路。

縣府指出，說明會中，特產業者提出許多關於「金正好購」金門商品專區問題，例如商品如何上架、電商專區如何行銷、後續物流配送的問題；希望透過這次說明輔導會，藉由電商平台的合作模式，以每月一場主題式直播、結合電商平台的購物節行銷，推行福袋、滿額免運費的活動，提升在地特產業者自身經營線上通路的能量，在縣府協助下，共創銷售佳績，度過疫情難關，迎接未來的成長。（編輯：陳俊碩）1090422