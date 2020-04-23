中研院擬建新興傳染病研究中心 建構防疫研發網

中央研究院院長廖俊智23日表示，為了維持及提高台灣在傳染病的研發實力，將建置新興傳染病研究專題中心，並進行人才培育。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳欣紜台北23日電）武漢肺炎疫情讓台灣防疫政策、快篩抗體研發等能力備受肯定，為了維持及提高台灣在傳染病的研發實力，中研院今天表示，將建置新興傳染病研究專題中心，並進行人才培育。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席就「增加P3研究室相關研究人員之編制，並訂定長期性實驗人才養成方案」進行專題報告，並備質詢。

全球許多國家正受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，而台灣的防疫政策、藥物合成、快篩抗體研發與新型疫苗開發的能力備受國際肯定，不少國家也表達合作意願，希望借重台灣經驗對抗疫情。

為了維持及提高台灣在傳染病的研發實力，中研院計劃在生醫轉譯研究中心成立「新興傳染病研究專題中心」，針對新興傳染病研究進行更深入的探索。

中研院在專案報告指出，新興傳染病研究專題中心的目標及任務包含快篩工具開發與治療性抗體研發、抗毒藥物研發、建立動物模式及疫苗研發、生物材料與研發成果的保存與應用、傳染病防治生技人才的培育與再教育等，希望整合院內目前傳染病研發相關的各領域研發能力與技術、建置高效能「新興傳染病防治」研發平台，以發展出更有效技術及方法。

中研院指出，新興傳染病研究專題中心可以為台灣建立完備的傳染病防治研究能力並提供對策，能提升緊急應變量能，充實傳染病的研究能力、強化對抗傳染病藥物的研發、建立密切合作的防疫研發網等。

根據中研院規劃，專題中心規劃聘任執行長1名，並延攬病毒研發重要領域的合聘研究員及新聘研究技術人員共8名等，每年預估的經費需求包含P2/P3實驗室，建置傳染性疾病檢測、抗體、疫苗、小分子等平台，執行計畫及其他相關人事費用，預估每年經費約需新台幣2.2億元。（編輯：李錫璋）1090423