95無鉛汽油下週估大降1元 創逾13年新低

因應國際原油價格下降，汽、柴油27日起每公升分別大降1元及1.1元，95無鉛汽油每公升17.5元，將創民國96年浮動油價調整機制上路以來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）國際原油價格下挫，依照中油公式，估汽、柴油27日起每公升分別大降1元及1.1元，95無鉛汽油每公升17.5元，將創民國96年浮動油價調整機制上路以來新低，實際價格依中油26日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元。

如依預估，92無鉛汽油每公升16.0元、95無鉛汽油每公升17.5元、98無鉛汽油每公升19.5元、超級柴油每公升12.9元。若車主加滿50公升油箱，將較本週省下50元。

浮動油價調整機制自96年正式實施，下週汽油價可望創調整機制上路以來新低價位，另外，92無鉛汽油回到1999年7月水位，92無鉛汽油每公升僅16元，比瓶裝水還低廉。

國際油價持續下挫，武漢肺炎疫情導致原油需求驟降，又碰上產油國掀起油價之爭，雖石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟達成減產協議，但美國本土頁岩油生產過剩，加上石油市場供過於求，止不住本週油價戲劇性暴跌。

石油市場同時面對疫情與價格戰兩大黑天鵝，美國西德州中級原油期貨合約破天荒跌到負值，每桶-37.63美元。

根據中油官網，累算至4月22日之7D3B週均價為16.73美元，較上週20.38美元下跌3.65美元；新台幣兌美元匯率30.091元，較上週30.089元貶值0.002元。（編輯：張均懋）1090423