黃偉哲：從未說過5/1要封城

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，他與中央從來沒有說過5月1日要封城。台南市的武漢肺炎確診案例數至今仍是六都最少，還是歡迎民眾到台南觀光。

黃偉哲今天上午到衛生福利部台南醫院出席COVID-19貨櫃採檢站啟用儀式，接受媒體聯訪時被詢問有關傳台南市可能要在5月1日封城的傳言。

黃偉哲表示，他本人或中央從來都沒有人說過5月1日要封城。他日前在接受媒體訪問時的說法，是如果疫情持續走上，不放假沒辦法阻止疫情擴散，到最後才不排除建議中央封城。如果有任何民眾可明確指出他在什麼時間、地點說過要封城，他願意進一步解釋清楚，否則請大家不用過度解讀、恐慌。

他說，事實上以台灣的狀況，任何一城市沒有辦法單獨封城，防疫工作都要跟中央配合；台南市也一直與中央密切配合，執行過程中認真負責。例如磐石艦確診者的疫調，就是台南首先調查出有官兵在14日就曾到各地有留下足跡，與國防部公布的15日才放假不同，成為有效的吹哨者。

黃偉哲表示，磐石艦確診者中有6人曾在台南活動，其中2名台南市籍的疫調工作已順利完成；另外4人不排除還有一些個人保留的情況，市府會透過調閱監視器畫面等其他做法，來確認個案所提供的資訊是否完整。

他說，至於確診者到成大光復校區籃球場打籃球接觸的13人中，還有部分沒有找到。因為打籃球的肢體、汗水等體液接觸較多，容易讓球友陷入比較危險的狀況，所以務必要找到並進行居家隔離，避免不必要的困擾。

他說，台南市的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案數量，至今仍是六都中最少的，疫情控制上來說相對來說是比較「OK」的。對於即將到來的勞動節連假，雖然放不放假是由中央決定，台南市也會配合中央政策，但還是希望大家可以到台南來觀光。

黃偉哲表示，但因有磐石艦確診官兵曾到台南活動，未來一、兩週仍是防疫關鍵，呼籲所有民眾出門就戴口罩。市府雖暫時不會有強制開罰的措施，但希望民眾基於保護自己和家人，一定要配合。（編輯：李錫璋）1090423