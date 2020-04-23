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板橋部分地區29日起停水20時 估影響1.5萬戶

最新更新：2020/04/23 12:27

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台水表示，因將進行管線工程，新北市板橋區部分地區將在29日早上9時起至30日早上5時停水，共計20小時，預估影響1萬4796戶，呼籲民眾預先儲水。

台水公司發出新聞稿指出，因即將進行板二計畫管線運送工程，台水將先停水、再施工，提升供水穩定度，新北市板橋部分地區將在29日早上9時起至30日早上5時，共計停水20小時。

停水地區包含板橋區浮洲里、華中里、僑中里、大觀里、歡園里、中山里、復興里、大安里、福安里、聚安里與龍安里，停水用戶數計1萬4796戶。

台水表示，台水將設置8處臨時供水站，民眾可到新北市板橋區合安一路53號對面、合宜路71號前、大觀路2段265巷3弄1號對面空地、中山國小新大樓前、中山里辦公室（大觀路2段37巷280號）、僑中一街80巷口對面人行道、僑中二街112巷口對面人行道與大觀路1段29巷口公園旁取水。

台水提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免停水前大量集中儲水，造成管線末端用戶無水可用。另外，也提醒民眾應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，導致馬達損壞或造成火災。（編輯：趙蔚蘭）1090423

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