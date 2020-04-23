國際疫情嚴峻 限縮兩岸直航及旅客來台禁令延長

疫情指揮中心23日宣布，原定到4月底的限縮兩岸航空客運直航航線及旅客來台轉機禁令，決定延長，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北23日電）為維護國內防疫安全，疫情指揮中心今天宣布，原本29日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及30日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，要繼續延長執行，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。（編輯：吳協昌）

根據疾管署新聞稿，國際武漢肺炎疫情持續嚴峻，除歐美國家疫情仍處高峰，中南美洲及鄰近我國之東南亞/南亞國家近期疫情呈上升趨勢。為維護國內防疫安全，指揮中心今天宣布，原本29日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及30日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，要繼續延長執行，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生、咳嗽禮節及保持社交距離，出入公共場所或密閉空間佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。1090423