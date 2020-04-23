高雄市擬罰拒疫調官兵 陳時中：接觸者無受疫調義務

高雄市政府宣稱有敦睦艦隊官兵拒疫調，指揮官陳時中23日說，需受疫調者為確診者及極可能個案，若拒疫調者身分不符，沒有接受疫調義務。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北23日電）高雄市政府宣稱有敦睦艦隊官兵拒疫調，指揮官陳時中今天說，需受疫調者為確診者及極可能個案，若拒疫調者身分不符，沒有接受疫調義務，也無法依傳染病防治法開罰。

高市府衛生局持續針對海軍敦睦艦隊高雄市籍官兵進行疫調，至今尚有24人拒絕配合疫調、51人未接電話等，市長韓國瑜今天指出，到下午5時前，如果再拒配合將依法開罰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會，特別針對高雄市將募集經費對醫護普篩及擬對敦睦艦隊官兵拒絕疫調者開罰，做出說明。

陳時中表示，有地方政府說要對於不配合疫調者開罰，根據傳染病防治法，一旦有確診、疑似個案有義務要配合疫情調查，所謂疑似個案是符合法定傳染病通報、擴大篩檢通報，意即有相關症狀、接觸史等，經醫師評估進入通報網絡，成為疑似個案，若確診就會展開一連串疫調，「不是任何人都能定義」，需經醫師評估通報。

陳時中說，指揮中心在2月9日已發過一次文，很清楚對地方政府說過，依照嚴重肺炎疫情調查及追蹤相關作業，疫調對象是確定案例或極可能案例，要在24小時內完成疫調。

但是，陳時中表示，不清楚高雄市政府所稱拒絕疫調的名單，但據他所知，不見得符合需要疫調的對象，既非確診者，也不是極度疑似個案，「看起來比較像是沒有染病的接觸者」。

陳時中說，地方政府說要開罰，但除非拒絕疫調者是確診或極可能疑似病例，否則不適用傳染病防治法開罰。

陳時中表示，敦睦艦隊上確診者，已經送到醫院隔離；有些疑似個案，也在採檢觀察中。對於其他接觸者，日前也已跟高雄市政府通過電話，如果地方單位想要對狀況更了解，指揮中心也願意幫忙跟檢疫所協調。但不代表這些官兵有法定義務要接受調查，這必須釐清。（編輯：吳協昌）1090423