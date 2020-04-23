振興傳統市場經濟 宜蘭市公所提撥百萬元紓困

宜蘭市長江聰淵（前右2）23日在綠九市場宣布，市公所將在5月與6月補助當地傳統市場攤商電費，並發振興抵用券給公所員工，希望藉此拋磚引玉，喚回傳統市場的顧客，提振萎靡多時的市場經濟。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 109年4月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭市長江聰淵今天表示，武漢肺炎疫情重創傳統市場，為振興經濟，市公所將在5月與6月補助當地傳統市場攤商電費，並發振興抵用券給公所員工，總經費約新台幣100萬元。

江聰淵上午在宜蘭市綠九市場，宣布補助宜蘭市傳統市場內攤商與店家電費與鼓勵公所員工消費兩波實質紓困方案。

江聰淵受訪時說，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全球經濟受空前衝擊，宜蘭市8處傳統市場內的攤商與店家也受影響，業績蕭條。

他表示，為振興這些業者的經濟，市公所決定提撥約100萬元紓困，實施期間為5月與6月。其中75萬元預算補助攤商及店家的電費，每月補貼500元，希望能稍稍紓解攤商的負擔；剩下的預算將發放給市公所約340名員工傳統市場的振興抵用券，每名員工每週可獲得100元面額的振興抵用券。

江聰淵說，希望藉此拋磚引玉，喚回傳統市場的顧客，提振萎靡多時的市場經濟。（編輯：李錫璋）1090423