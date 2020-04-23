腳有水泡疑為武漢肺炎症狀 台灣部分患者也出現

有報導指腳有水泡可能是武漢肺炎症狀之一，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳23日說，台灣確實有部分患者身體出現水泡。（疫情指揮中心提供）

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北23日電）有報導指腳有水泡可能是武漢肺炎症狀之一；專家張上淳說，台灣確實有部分患者身體出現水泡；沒研究眼睛分泌物能否驗出病毒，且肝指數雖會上升，但未真正造成肝損傷。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）除發燒、呼吸道症狀外，相關症狀也包括味嗅覺異常、腹瀉等，國際又有資訊傳出，腳趾出現水泡也可能是武漢肺炎的不典型症狀之一。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應媒體時表示，最近國際資訊顯示，武漢肺炎感染者皮膚有些特殊的狀況，如腳上有水泡，在有這樣的報告後，已請第一線醫護同仁注意，台灣的個案是否有類似的狀況。

張上淳說，就目前訊息回報，確實有一些個案長水泡，且已經解除隔離的個案，跟主治醫師通話了解後也發現，有個案在一小段時間出現水泡，但沒注意是在腳上還是其他地方。

國外的研究也顯示，眼睛分泌物可驗出新型冠狀病毒；張上淳表示，先前已說明過，台灣的個案沒有出現結膜炎：關於眼睛分泌物的報告，新加坡的相關研究也沒有證實，但有些研究說有，台灣則是沒有特別針對眼睛分泌物做檢測。

至於唾液，張上淳表示，香港很早就有報告顯示，唾液在PCR檢測可得到有陽性結果。過去在SARS也曾採用讓個案以生理食鹽水漱口的方式進行檢測，可避免和患者近距離接觸，也曾發表過相關報告證實，可取代其他採檢方式，但是否100%能檢驗出來仍有待驗證。

也有媒體關心，武漢肺炎是否造成肝損傷；張上淳表示，相關文獻、經驗顯示，確實病人會有肝指數上升的狀況，目前收治個案大多數都正常，少數會有輕微上升，他自己詢問的狀況大多都會漸漸恢復，沒有真正造成肝損傷。（編輯：陳政偉）1090423