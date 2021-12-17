防疫旅館群聚 鄭文燦：空調換氣手套消毒強化規範

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園某防疫旅館爆發群聚疫情。桃園市長鄭文燦今天表示，該旅館較老舊，空調換氣是否夠通風仍待檢驗；桃園先行加強規範全市防疫旅館空調換氣、手套更換消毒兩部分，都要達標。

桃園防疫旅館爆發COVID-19群聚疫情，截至昨天下午，3個樓層有8例確診，同住6樓的6例之中，有4例經基因定序均感染Delta變異株，目前至少3例將改列本土個案。

鄭文燦今天上午出席公益活動行程結束後接受媒體聯訪時表示，昨天有4名聯繫不到的採檢對象，目前都已經聯繫到，3人完成採檢，1人已出境；市府正在進行滾動式檢討，要增加採檢範圍，匡列對象已達378人，陸續採檢。

鄭文燦說，為了加強防疫旅館的規範，市府做了地毯式檢討，目前在錄影帶以及相關紀錄上沒有發現違規，但該防疫旅館比較老舊，中央空調換氣的比率是否有達到通風的要求，這部分還要由專家判斷。

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他表示，針對房務人員使用手套的更換頻率、消毒的頻率，都需要加強，目前中央也在制定規範，不過桃園已經先行就空調換氣的檢查以及手套更換消毒兩個部分，加強檢查全市30幾家防疫旅館，都必須要達標。

鄭文燦說，防疫旅館的員工優先納入第3劑疫苗接種，目前防疫旅館員工都已經完整接種2劑，這次防疫旅館員工的篩檢也都是陰性，包括外包的環保清消人員，也通知採檢；相信疫情指揮中心會針對防疫旅館的加強規範，制定全國一致的標準。（編輯：唐聲揚）1101217