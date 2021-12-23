全台5大歡度佳節好去處 台中珍奶耶誕樹吸睛

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（中央社記者余曉涵台北23日電）耶誕節即將到來，旅遊業者公布全台5大耶誕熱門目的地，包含台中10米高的珍奶耶誕樹、台北信義商圈超過50處的耶誕燈飾等。

12月25日迎接耶誕節，不少民眾都會出門慶祝，旅遊業者Booking.com發出新聞稿表示，根據今年耶誕週末（12月24日到12月26日）內部數據，公布全台5大耶誕熱門目的地。

Booking.com表示，台北今年耶誕季很繽紛，光是信義商圈就有超過50處的耶誕燈飾，從台北101外的「浪漫星月」、17米高「希望之樹」到百貨內的「冬日滑雪度假村」，讓旅人在浪漫的12月來場耶誕打卡之旅。

Booking.com指出，今年冬天的台中市區很甜蜜，除了全國首創的10米高珍珠奶茶耶誕樹外，還有柳川的粉嫩水上耶誕樹、綠川水面的「甜到會麋鹿」，站前廣場還有週末耶誕市集，陪伴大家度過幸福耶誕。

Booking.com表示，高雄前鎮區的百貨特別在耶誕週末推出「冬日小微醺」主題市集和為期3天的「星空音樂日」，邀請14組藝人輪番獻唱，和旅人一同在音樂中歡度溫馨佳節。

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台南耶誕燈節今年再度登場，Booking.com說，河樂廣場的「豐盛之樹」高掛12個呈現台南四季特色故事的發光球體，象徵對台南一整年的祝福，而在平安夜當晚，新營文化中心更有報佳音晚會，傳遞平安意象。

Booking.com說，宜蘭今年也有一連串的耶誕燈車報佳音遊行，以聖經故事為主題，邀請民眾踩街歡慶佳節，而位在礁溪湯圍溝的9米高「泡湯大巨人」，可愛模樣也吸引旅人駐足打卡。（編輯：張雅淨）1101223