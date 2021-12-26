貨櫃船撞台中港碼頭 航港局初查無油污外洩狀況

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（中央社記者余曉涵台北26日電）一艘新加坡籍貨櫃船今天上午進港時撞上台中港8A碼頭尾端，航港局說，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座等受損，船身有擦撞痕跡，但沒有其他船舶受損及人員傷亡，也沒有油污外洩情況。

一艘新加坡籍貨櫃船今天上午在進港時突然撞上台中港8A碼頭尾端，造成碼頭受損、貨櫃船頭凹陷，意外案件正由交通部航港局調查釐清。

航港局今天發出新聞稿表示，顗泰公司代理德翔日光貨櫃船上午7時33分進靠台中港時碰撞8A碼頭尾端，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構（約長10米、寬4米）、輪擋（10米）受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，但無其他船舶受損及人員傷亡，也無油污及洩漏情況。

航港局表示，德翔日光貨櫃船為新加坡籍、總噸位9610噸、船上裝載584個貨櫃，原安排靠泊10號碼頭，經加派1艘拖船、總計3艘拖船的協助，已於上午7時36分離開8A碼頭，上午8時24分靠泊11號碼頭。

航港局指出，台灣港務公司台中分公司港務長林春福在今天上午也立刻召開緊急應變會議，相關措施包含事故現場以紐澤西護欄圍設區隔（含夜間警示），禁止人員車輛進入；請船東儘速安排水下檢查，以確認碼頭海側結構受損情形。

航港局表示，造成8A碼頭設施損壞，請船東儘速簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前，限制船舶出港；8A碼頭受損尚未修復期間，啟動汽車船靠泊替代方案。

航港局指出，明天上午10時低潮位時將安排海上勘查，後續海事責任由航港局調查中。（編輯：張雅淨）1101226