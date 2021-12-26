調查：國中生校外學習支出4年增2成 每人7.1萬元

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（中央社記者許秩維台北26日電）根據教育部最新統計顯示，109學年國中生校外學習支出總額達新台幣270.8億元，4年成長逾2成，平均每人支出7.1萬元，其中學習類科支出達6.4萬元。

教育部近日公布國中教育消費支出調查，109學年國中生繳給學校的費用總額為161.6億元，比上次統計的105學年少9.4億元，主因是少子女化影響，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，學生採遠距上課，因此餐費、畢業旅行費、校外教學費都比105學年減少。

至於國中生每人繳納學校的費用，教育部資料顯示，109學年國中生平均每人繳納2.7萬元給學校，比105學年增加0.2萬元，繳納公立學校費用平均約1.3萬元，繳納私立學校費用平均約11.4萬元。

在校外學習支出方面，教育部表示，109學年國中生校外學習支出總額為270.8億元，比105學年（223.1億元）增加，4年成長逾2成；按學習內容區分，以學習類科總額支出232.1億元（占85.7%）最多，顯示學習類科仍是國中生校外學習支出的大宗。

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教育部提到，109學年國中生校外學習參與率達63.6%，比105學年（62.6%）提升；觀察學習內容，109學年「學習類科」參與率60.4%，比105學年（58.5%）提升，其中以補習班參與率56.1%最高；「藝文運動」參與率19.8%，也比105學年（18.3%）提升，但整體仍可看出家長優先關注課業學習情形。

至於校外學習支出，教育部指出，109學年國中生參與校外學習者平均每人支出7.1萬元，比105學年（5.2萬元）增加1.9萬元；109學年「學習類科」平均每人支出6.4萬元，其中以補習班平均每人支出6萬元最高，其次是家教平均每人支出5萬元；藝文運動平均每人支出3.3萬元。（編輯：張雅淨）1101226