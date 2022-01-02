第3期環境荷爾蒙管理 加強孕婦、幼兒用品檢測

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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署表示，第3期「環境荷爾蒙管理計畫」今年起執行，預計會針對敏感族群（如孕婦、嬰幼兒）用品加強檢測；一般而言，少吃肥肉、內臟，少用塑膠袋，都可減少接觸環境荷爾蒙。

行政院環境保護署「環境荷爾蒙管理計畫」邀集衛生福利部、行政院農業委員會、經濟部等在2010年完成訂定，已執行兩期共12年（第1期為2010年至2015年，第2期為2016年至2021年），第3期計畫則自今年1月1日起至2027年12月31日止。

環保署說明，環境荷爾蒙是某些可模擬人體內荷爾蒙作用的人造化學物質，可能透過環境流布或食物鏈進入人類或其他生物體內，進而影響生理調節機能，造成人體生育能力或健康危害。

環保署表示，第3期預計將針對敏感族群，如孕婦、哺乳婦女、育齡婦女及其配偶、20歲以下（含新生兒、嬰幼兒、兒童及青少年）加強檢測及宣導等管理，諸如針對3歲以下嬰幼兒食品進行上市食品採樣及分析、評估辦理與敏感族群有關市售商品含環境荷爾蒙物質檢測等。

根據環保署資料，截至去年底，台灣環境荷爾蒙建議關注清單共計109項，諸如塑化劑、農藥、食品添加劑、甚至化妝品等都是關注範圍。

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環保署官員告訴中央社記者，以市售文具、玩具等商品為例，統計2015至2020年抽測約1700件，檢測項目如重金屬、塑化劑等，不合格79件，當下都依消費者保護法、商品檢驗法下架；依各部門權責檢測項目也包含水質、食品等，絕大多數皆符合標準。

至於減少接觸環境荷爾蒙的方法，環保署表示，就食物方面，減少吃脂肪量高的食物，如肥肉、內臟類，或是食物鏈上層的海鮮，如旗魚等；減少使用塑膠袋，一般用品則選用具有環保認證標章的產品，少用化學殺蟲劑或清潔劑。（編輯：張雅淨）1110102