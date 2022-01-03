南投、雲林11.4度 吳德榮：本週先回溫再轉冷

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（中央社記者張雄風台北3日電）根據氣象局網站，今天清晨最低溫為南投、雲林攝氏11.4度。氣象專家吳德榮表示，今天起持續回溫，6日起另一波東北季風增強轉冷，預估10日起又有強冷空氣南下，須持續觀察。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為南投縣中寮鄉、雲林縣古坑鄉11.4度，花蓮縣壽豐鄉、台南市新化區、嘉義縣竹崎鄉11.5度；台北市則以南港區15.1度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風逐日減弱，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚仍略偏冷。

吳德榮指出，5日東北季風續減弱，氣溫明顯回升，北舒適、南微熟，早晚涼；西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，6、7日另一東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中層雲系從南海移入，中南部也轉有局部雨；各地氣溫下降，北台灣轉涼，中南部白天也因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。

吳德榮說，8日中層雲已遠離，仍受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；9日冷空氣略增強，氣溫下降、天氣略轉冷。

吳德榮表示，各國模式皆模擬，10至12日有強冷空氣南下，但為末期的模擬，應持續觀察。（編輯：管中維）1110103