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賴清德出席藥師公會活動 提3大期勉盼疫情早日結束

2022/1/3 19:05
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（中央社記者江慧珺台北3日電）副總統賴清德今天出席藥師公會全聯會活動，他感謝藥師協助口罩實名制推行，並提出3大期勉，持續堅守防疫、協助跨院藥事服務、幫助台灣生物科技的發展，並盼疫情早日結束。

中華民國藥師公會全國聯合會今天舉辦全聯會6樓新會館落成典禮，賴副總統受邀出席，並與衛生福利部長陳時中、中央健康保險署長李伯璋、食品藥物管理署長吳秀梅共同剪綵。

賴副總統致詞表示，感謝藥師們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期，勇敢站出來承擔守住第一線，有口罩實名制的成功經驗，才有辦法防禦病毒，他也期盼疫情能早日結束。

賴副總統表示，感謝食藥署與健保署，實施遠距藥事服務計畫，讓民眾平常用藥需求與安全能更有保障。

賴副總統也對藥師們提出3大期勉，新變種病毒Omicron來勢洶洶，大家仍不能鬆懈，要一起努力；而台灣也進入高齡社會，慢性病病患越來越多，跨院藥事服務日趨重要，感謝藥師們的付出。

另外生物科技的發展是台灣未來重要的政策之一，賴副總統期盼借用藥師專業協助發展，對台灣社會的貢獻巨大，如同「藥師佛菩薩」。（編輯：張雅淨）1110103

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