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國2大園交流道至桃機段施工 1/3至1/7分段封閉

2022/1/3 19:34（1/3 20:01 更新）
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高速公路局辦理「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路」工程，3日起至7日每晚10時到隔日上午6時，將分階段封閉大園交流道至桃園機場端的出入場道路，請用路人依規劃動線行駛，相關資訊可上高公局的官網查詢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月3日
高速公路局辦理「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路」工程，3日起至7日每晚10時到隔日上午6時，將分階段封閉大園交流道至桃園機場端的出入場道路，請用路人依規劃動線行駛，相關資訊可上高公局的官網查詢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）高速公路局辦理「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路」工程，今天起至7日每晚10時到隔日上午6時，將分階段封閉大園交流道至桃園機場端的出入場道路，請駕駛人注意。

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桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，根據交通部高公局規劃，3日及4日的晚間10時到隔日上午6時，國道2號西向由大園交流道至桃園機場端將封閉，時段內計劃從國道進入機場的駕駛，請於大園交流道下匝道，並改走台4線及台15線由貨運園區端進入機場。

桃機公司指出，另外在5日、6日及7日的晚間10時到隔日上午6時，將封閉國道2號東向由桃園機場端至大園交流道路段封閉，時段內計劃離開機場的車輛請改由貨運園區端的台4線駛離，請用路人依規劃動線行駛，相關資訊可上高公局的官網查詢。（編輯：李錫璋）1110103

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