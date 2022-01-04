北市找專家檢視防疫旅館 判定不適合就退場

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）台北市長柯文哲今天指出，會找專家檢視防疫旅館空調等設備，判定不適合就退場。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊下午至北市士林區公所出席里長市政座談會，針對疫情接受媒體聯訪。

柯文哲指出，會找專家檢視防疫旅館的空調等設備，這幾天會有名單，若被判定不適合就讓旅館退場，市府會把關。

柯文哲並說，資料顯示北市接種2劑疫苗滿5個月的有10萬人，但登記打第3劑只有5000多人，呼籲符合資格的民眾快登記接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日說，全台465間防疫旅館，目前有395間查畢，其中100多間有缺失需要複驗，已有8間完成複驗，後續會請感控專家小組抽查檢視。

陳時中說，100多間需要複驗的防疫旅館，尚不需停止收客，但若複驗未通過就必須停止收客；媒體另詢問發生群聚疫情的防疫旅館是否有重啟條件，陳表示，由地方衛生局依照需要判定。

另一方面，桃園市出現4例COVID-19本土病例，台北市副市長黃珊珊說，目前沒有接到桃園市這一波疫情匡列到北市人員的訊息，相關疫調作業都在進行中。

桃園機場一名停車場清潔員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且跨年期間曾到至桃園中壢忠貞市場擺攤；後來疫調團隊進一步匡列，另外驗出3名本土病例。

另外媒體提問農曆新年將至，年貨大街還能不能辦。柯文哲說，此次跟網路購物平台合作，希望用線上、線下方式減少人潮，年貨大街現場則不搭棚。（編輯：李亨山）1110104