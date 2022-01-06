桃機群聚案 鄭文燦與中央召開視訊會議

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園機場發生群聚案，累計8人確診。桃園市長鄭文燦今天與行政院長蘇貞昌及流行疫情指揮中心、前進指揮所進行視訊會議時說，桃園醫療能量和防疫物資充足，將持續擴大社區採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為昨晚公布的桃機3名清潔員；桃機群聚案截至目前共8人確診，為7名清潔員和1名防疫計程車司機。

桃園市政府發布新聞稿指出，鄭文燦在會議中針對「桃園市政府防疫整備情形」進行報告時表示，桃園機場群聚案確診的8人中，6人居住於桃園市，另2人分別居住在新北市、基隆市，市府除了即時進行個案疫調、匡列隔離，擴大採檢對象外，也跨縣市共享疫調資料。

鄭文燦說，今天新增的3名個案，有2名是居住桃園（案17308、17309），親密接觸者共13人，採檢皆陰性。桃園醫療防疫資源及採檢量能充足，將持續擴大社區採檢工作，與中央聯手圍堵疫情。

鄭文燦表示，市府目前除了設置5處社區採檢站，也因應確診者足跡，在金嗓歌友會設置臨時採檢站，截至目前，6個採檢站累計採檢逾2000人，除原先公布的個案外，無一般民眾採檢確診。

鄭文燦說，桃園市有19家醫療院所提供COVID-19採檢服務，目前採檢量能充足。桃園11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」，春節期間將提高醫療資源整備，並實施5大跨院合作機制，自疫情以來相關機制皆運作順暢。桃園市醫療防疫物資整備數量充足，包含N95口罩、外科手術口罩、防護衣等皆達一個月以上安全存量。

鄭文燦表示，桃園市疫苗接種情況，以劑次人口計算，第1劑COVID-19疫苗累計施打194萬劑，劑次人口比約85.74%、略高於全國；第2劑累計施打163萬9000多劑，劑次人口比約72.16%，略高於全國。

蘇貞昌表示，國際疫情嚴峻，本土疫情再起，尤其春節將近，在此時刻更需要嚴陣以待；針對桃園機場群聚案，中央流行疫情指揮中心應對得宜，桃園市政府在第一線也立刻配合各項應變措施遏止疫情變化。

蘇貞昌表示，機場清潔員及防疫車隊司機在機場工作，身處高風險環境，滿足國人返台需求，他特別表示肯定與感謝；機場工作人員因而染疫，請國人同胞抱持同理心，給予高風險工作人員支持與體諒。

針對疫苗覆蓋率部分，蘇貞昌也指示各部會積極提高第2劑及第3劑疫苗施打率，他也尊重專家小組決議是否縮短第3劑接種時間間隔，希望盡快提高疫苗覆蓋率，增加保護力。（編輯：方沛清）1110106