國內疫情升溫 楊鎮浯：金門機場不輕易重啟快篩

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）國內出現桃機群聚事件，金門縣長楊鎮浯今天說，除非達第3級警戒，否則不會輕易重啟機場強制快篩，並會與馬祖、澎湖一致行動；對於將登場的2022金門馬拉松，不會輕言停辦。

國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內出現桃園機場群聚事件，楊鎮浯今天在出席捐贈救護車啟用典禮後，接受記者聯訪時表示，金門縣第1劑疫苗覆蓋率已達8成，第2劑也已近7成，除免疫環境大幅提高，防疫政策上也會以動態調整為主。

楊鎮浯說，隨著疫苗覆蓋率提高，重症及性命危險風險降低時，啟動快篩的條件會相對比較嚴格，因為啟動快篩涉及諸多層面的考慮，甚至是金門的整體對外都會產生影響，隨著金門縣防疫條件的提高，快篩並不會輕易地重啟。

他指出，中央流行疫情指揮中心若提高疫情警戒到第3級時，才是啟動強制機場快篩的基本條件；而且金門也會與馬祖（連江）、澎湖一起討論，盡量取得一致步驟，讓3縣市有相同的依循標準。

金門航空站於民國110年5月26日設置篩檢站，入境金門者須接受快篩；隨著疫情緩解，去年10月1日放寬完整接種2劑疫苗者達14天且入境無症狀旅客免快篩，去年10月5日再放寬為接種1劑疫苗者無須快篩，更進而於去年10月14日撤除快篩站。

對於因疫情停辦2年的金門馬拉松預定於15、16日登場，楊鎮浯表示，目前還是朝持續辦理的方向進行，縣府也做好不同準備方案，包含在常態情況下按照原計畫進行，或疫情加劇時如何在加強防疫條件下持續辦理。

楊鎮浯說，不到最後關頭，不會輕言放棄舉辦馬拉松，畢竟馬拉松已停辦2年，全台跑友都在期待今年全台灣第1場國際馬拉松在金門登場。（編輯：戴光育）1110107