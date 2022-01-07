桃機女保全染疫 鄭文燦：研判是因幫老人家推行李

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天表示，研判桃園機場女保全是在3樓出境大廳幫助老人家推行李時染疫。桃市府表示，市府的大型活動將延期或規模縮小，涉及飲食部分則會暫停。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區，昨天深夜再新增1名桃機女保全及3名金嗓歌友會接觸者確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。

鄭文燦今天早上召開防疫會議時表示，染疫的27歲女保全人員，工作環境是入境1樓大廳崗哨、3樓出境大廳外圍，理論上和旅客不會有接觸，經調查後得知，她在3樓出境大廳曾幫助老人家推行李，研判因此染疫。

鄭文燦說，這一波Omicron變異株來勢洶洶，染疫者全部都打了2劑疫苗，屬於突破性感染，目前感染者大都是輕症、進行隔離治療，未來可能和流感一樣，服用口服藥物治療即可。

桃園市政府今天下午在疫情說明記者會上表示，原本在室內外打球運動可以不戴口罩，但現在也請大家把口罩戴上，以防萬一。已針對金嗓歌友會的相關確診者擴大居隔的範圍，日期也會再往前推，

市府表示，市府的大型活動來得及的都會延期，或者把規模縮小，近期的市府活動，也會請各單位配合將試吃跟飲食的部分先做暫停。（編輯：張銘坤）1110107