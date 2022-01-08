春節疏運最高峰將至 蘇貞昌：防疫細節要到位

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園機場染疫案擴大，14日將是桃機春節運量最高峰。行政院長蘇貞昌今天表示，防疫車隊要採檢後才能上線，各防疫細節都要到位。「台灣護理隊」也兵分5路在桃機查核防疫流程。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案擴大，昨天晚間又增1名機場保全確診，另1名防疫計程車司機疑染疫待複驗，目前桃園機場確定染疫人數達13人。

行政院長蘇貞昌今天早上在桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝陪同下，到桃園機場視察並聽取簡報。

蘇貞昌致詞時表示，春節疏運將迎來高峰期，機場公司還要在各方面加強；感謝鄭文燦應對得宜，有一些該隔離、還沒出來篩檢的人，務必也要做到；指揮中心因應疫情變化，評估是否還有哪些方面雖然沒有升級、但應該要加嚴的部分，再做專業判斷，以及是否要重啟中央疫苗預約平台等，也還在討論。

蘇貞昌視察時表示，14日將是春節運量的最高峰，防疫車隊要採檢後才能上線，因為旅客量可預測，動線和各項配套、車隊等都要到位，以及媒體訪問的麥克風要戴隔離套等細節都要做到位。

王必勝在簡報中表示，現在染疫脈絡有3條線，清潔人員、保全公司和防疫計程車司機，3條線各自有脈絡，但彼此間的連結不清楚，因此要擴大篩檢，針對桃機所有第1線人員都要做PCR採檢，今天已經開始，總數約8000人至9000人。

王必勝表示，已針對高風險單位擴大匡列隔離，清潔公司夜班多匡了93人，保全公司也多匡了34人，今天疫調後會再增加匡列；已發生確診的單位，要持續追蹤，包括清潔公司連續2天都有快篩，結果都是陰性，現在正在做PCR。

王必勝說，防疫車隊從1月7日起每3天做1次PCR，包括支援的司機也要做；桃機CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局）每週2次採檢，1次快篩、1次深喉唾液，松山跟小港機場比照桃園機場進行，同時進行健康監測管理並即時通報。

王必勝說，「台灣護理隊」已兵分5路在桃機查核防疫流程；現在社區和機場採檢，總和已採檢8500多人。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，這2天是春節疏運的高峰期，已成立應變小組，今天上午10時到晚間9時會有2600多名入境旅客，防疫車隊已從667輛增加到1004輛，包括從松山機場支援的100輛。（編輯：郭諭儒）1110108

行政院長蘇貞昌（前左3）8日在交通部長王國材（前左4）、桃園市長鄭文燦（前左2）等人陪同下，前往桃園機場視察防疫車隊相關作業情形。中央社記者葉臻攝 111年1月8日

行政院長蘇貞昌（前右2）8日在衛福部長陳時中（前右3）、交通部長王國材（前右1）及桃園市長鄭文燦（前右4）等陪同下，視察桃園機場防疫措施。前左為桃園機場公司總經理但昭璧。中央社記者葉臻攝 111年1月8日