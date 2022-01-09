強冷空氣11日南下 台南以北12日低溫探10度

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，11日起強冷空氣南下，預計12日最冷，台南以北低溫約攝氏10至12度；另外10日晚間起華南雲雨區東移，10日深夜至11日白天北部2500公尺高山有機會飄雪。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天白天東北季風減弱，各地低溫約13至17度；高溫部分，北部、宜花約19至21度，中南部日夜溫差稍大，高溫約23至26度。

陳伊秀指出，11日開始強冷空氣南下，愈晚愈冷，預計影響至14日，到週末逐漸減弱回溫；最冷的時間是12日清晨，預估達強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團強度，台南以北、東北部低溫約10至12度，空曠地區再低1、2度；台北約12度，高屏、台東約14至16度。

陳伊秀提醒，雖然12日冷空氣最強，但13日清晨因輻射冷卻影響，竹苗地區仍可能出現10度左右低溫，部分空曠地區也可能更低溫。

陳伊秀說，明天晚上至11日華南雲雨區東移，北部、東半部有短暫雨，中南部大致上是多雲有零星短暫雨；12日起轉乾，僅迎風面的基隆北海岸、北部山區及東北部易有短暫雨。

陳伊秀說，若水氣及溫度能配合，10日深夜至11日白天北部2500公尺高山有機會飄雪，中部則需要3000公尺以上高山；她說，目前預估水氣充足，但11日整天都是在降溫的過程，要視降溫速度是否能夠達標。

另外，陳伊秀說，目前觀察12日在基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）可能會有長浪，請沿海民眾注意。（編輯：張雅淨）1110109