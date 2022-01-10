前十字韌帶損傷 手術與復健兼顧加速復原

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32歲游先生右膝前十字韌帶斷裂，半月板也受傷，經花蓮慈濟醫院手術及復健，6個月後已恢復可運動。圖為游先生在物理治療師指導下以瑜伽球運動復健情形。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）32歲游先生跑步時聽到右腳「啪、啪」兩聲後，腳就癱軟無法運動，到醫院檢查，他的右膝前十字韌帶斷裂，半月板也受傷；經花蓮慈濟醫院手術及復健，6個月後已恢復可運動。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，十字韌帶位在膝關節的中央深處，從外觀是看不到的，也無法以按壓的方式摸到；通常在打球時一個急停轉身投籃，或跑步時腳著地沒踩穩，導致膝蓋成內八變形，「啪」一聲，接著1、2個小時後膝關節疼痛腫脹、腳發軟，無法繼續運動，這種情形大部分就是十字韌帶損傷。

運動醫學中心主任劉冠麟指出，膝關節前十字韌帶損傷有一個特點，一般骨折會因血管破裂導致血液淤積，壓迫周圍組織造成發炎，慢慢的體內生長物質就會包覆住受傷部位，出血並產生血腫，但前十字韌帶損傷，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，所以一定要手術才能治好。

目前手術治療包括物理性與生物性增強，傳統韌帶修補或重建手術對病人來說主要是物理性增強的治療，生物性增強就是自體血小板注射，或運用自體脂肪膠質幹細胞治療。

治療的結果往往和病人的配合度相關，經過手術可以保護受傷膝關節內的十字韌帶，但周遭肌肉也會因受傷而萎縮沒力，因此治療成功的關鍵不只需要一個成功骨科手術，還包括術後自我保護與後續持續的增能復健增強肌力。

劉冠麟指出，游先生去年3月到門診，當時受傷的腳完全無法踩地，診斷是前十字韌帶斷裂且半月板內外側受傷，以微創關節鏡進行重建手術，術後第一天麻藥退了，他就開始進行基本抬腿復健。

出院後，游先生也找物理治療師規劃復健，但因當時膝蓋仍腫脹，只能從最簡單的瑜伽球訓練開始，初期一週復健3次，到4月時才開始凹腳（被動掰開角度），但在6月間回診，他受傷的韌帶長好了，在檢測肌力時卻發現他的右腳肌肉明顯萎縮。

為避免日後影響工作和生活，他更加努力復健，每天照三餐練，每次練30到40分鐘；在物理治療師指導下，他也做登階、瑜伽球、拱橋、平板支撐等運動，甚至上健身中心利用機器復健，果然再經3個月後，檢測時他的右腳肌力已回復到跟正常的左腳相同。

游先生說，剛開完刀時，他的膝蓋是僵直的，也不能走路，得靠物理治療師凹腳協助，那是非常辛苦的，過程還要忍受疼痛，但因為工作上的外出需求，受傷也影響最愛的球類運動，只能堅強意志忍痛復健。

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目前基本跑跳都沒問題，運動能力也恢復到8成，但還需要熟練膝蓋整體轉的動作，目標是要恢復到9成的運動能力，而且復健可增強肌力，避免以後運動再受傷。

劉冠麟指出，膝關節前十字韌帶損傷術後的4星期內為第一階段，可進行踝關節運動，以及沿著床面做膝彎曲、直膝抬腿、股四頭肌等長收縮運動，建議病人出院後，能持續按部就班復健，對於受傷的部位復原絕對有幫助，希望游先生的例子可以鼓舞更多膝關節前十字韌帶損傷的病友。（編輯：陳仁華）1110110