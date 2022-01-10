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合歡山可能降雪 翠峰至大禹嶺夜間預警封路

2022/1/10 16:33
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團明天起影響台灣，台14甲線合歡山公路可能降雪或結冰。因此公路總局宣布，今晚至明晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，明天清晨視現況開放。

交通部中央氣象局今天下午發布低溫特報，11日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明天下午起，北部地區有局部攝氏10度以下氣溫，明天晚間至12日清晨，台南以北及宜蘭、花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，依最新氣象情資研判，今天晚間台14甲線高海拔山區路段可能降雪，或因低溫致路面結冰，影響行車安全，為確保用路安全，今天傍晚5時起預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，車輛只出不進。

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二工處表示，封閉路段為台14甲線指標18公里處南投縣翠峰到41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，但視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制措施，或擴大管制範圍至省道台8線，11日清晨視天氣及道路狀況再決定開放或限加掛雪鍊車輛通行，造成不便請用路人見諒。

二工處表示，雪季期間山區道路路況難掌握，非必要避免行駛中高海拔山區道路，行前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃備案，也可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網，或以手機下載「幸福公路APP」掌握最新道路資訊。（編輯：郭諭儒）1110110

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