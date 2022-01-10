高職生吃苦當吃補磨練技能 加拿大餐飲大賽摘金

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顏粲哲（中）原讀中國的職校，因疫情影響，目前就讀雲林縣大成商工餐飲科，他體悟競爭環境中唯有比人強才能生存的道理，天天磨練技能，參加2021加拿大國際餐飲大賽勇奪金牌。 （校方提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年1月10日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）顏粲哲原讀中國的職校，因疫情影響，目前就讀雲林縣大成商工餐飲科，他體悟競爭環境中唯有比人強才能生存的道理，天天磨練技能，上月參加2021加拿大國際餐飲大賽勇奪餐服托盤組金牌，為校爭光。

17歲顏粲哲國中時期叛逆不服輸的個性，時常與父母爭吵，在親友協助下到中國就讀職校，獨立生活且在競爭環境中，讓他體認想不輸人，就得比別人更努力。

顏粲哲今天接受媒體聯訪時表示，當時一人孤身在中國，不時以「凡事盡全力、不留遺憾」勉勵自己，將人生接回正軌，不料發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，他無法返校就讀，於是改選擇就讀大成商工餐飲管理科，再從一年級讀起。

顏粲哲說，他在中國求學時體悟競爭環境中唯有比人強才能生存的道理，因此他積極磨練自己技能，去年在學校與家長會支持下，他站上國際舞台，並且奪下加拿大國際餐飲大賽餐服托盤組金牌。

顏粲哲認為，凡事起頭難，但人生總要有開始，近幾個月密集訓練曾練到沒力，只要衝破撞牆期，勝利就在眼前，這面金牌是個開端，他將持續勇往直前。

顏粲哲的指導老師林采瑩提到，顏粲哲從挺腰、平衡到步伐儀態，接受約3個月像儀隊般的軍事訓練，除了技術上的訓練，更講求態度上的學習，如今的好成績是他用汗水換來的。（編輯：陳仁華）1110110