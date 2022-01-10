柯文哲：確診個案多輕症 逾200例重啟專責旅館

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北10日電）Omicron變異株全球肆虐，但台北市長柯文哲今天指出，確診者現在大多是輕症，因此若將來確診病例超過200人，將重開防疫專責旅館，避免擠垮醫療體系。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，對於是否提升台北市防疫等級，柯文哲下午在北市府防疫記者會上表示，今天早上將防疫量能整理一遍，經過去年5月的大規模感染，什麼程度要防疫要升級已經有標準。

柯文哲舉例，若一週出現10例不明感染源個案，就要停止內用，到達這種程度前則逐漸加嚴管制措施，像現在餐廳可以吃飯，但不能逐桌敬酒，就是已經在微調、加嚴。

柯文哲進一步表示，Omicron變異株現在在全球爆發，但死亡人數沒有提升，代表病毒的殺傷力沒那麼大了，甚至有人說這是「上帝的疫苗」，像台北市醫院目前共收治170多個確診者，但大部分是輕症，沒有人嚴重到要插管。

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柯文哲說，因為確診者都不是重症，不想全部放在醫院裡把醫療體系擠垮，所以他在考慮，若還守得下來，確診病例在200人以內，就收治在醫院裡；若桃園社區感染擴散出去，確診病例超過200人，就重開防疫專責旅館。

柯文哲強調，去年5月已經有防疫專責旅館的經驗，既然大部分民眾都有打過疫苗，就算突破性感染，死亡率也不高，所以且戰且走，不用太緊張。（編輯：李錫璋）1110110