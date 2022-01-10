金門青年巧手彩繪虎虎生風 酒甕牆成春節街景亮點

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門青年插畫藝術家吳騏，在8個回收再利用的大酒甕上繪製充滿童趣及新奇感的「虎虎生風」裝置藝術。他說，透過兩隻老虎上下對望，呈現出對新年充滿律動活力的想像。

農曆春節即將到來，金門縣林務所陸續在各鄉鎮交通節點進行綠美化布置作業。其中，金湖鎮山外車站前以8個回收再利用的大酒甕堆疊，拼湊成一片酒甕牆，邀請金門旅台青年吳麒盡情揮灑。

吳麒今天在現場完成作品受訪表示，這是首度參與金門春節交通節點藝術創作，也是自民國106年回鄉創作以來的第14件作品。

他說，這次以金酒公司大酒甕作為創作素材相當有趣，除深具金門地方創作特色外，透過虎年節慶概念，以兩隻老虎一上一下、互相對望構圖，呈現對於新年充滿律動活力想像；為了減少傳統上對於「老虎」兇猛的感覺，以可愛插畫形式，讓創作能成為打卡亮點。

此外，這次作品也是吳麒首度與父親、在地陶藝家吳惠民，以及妹妹吳彤協力創作而成。林務所長鐘立偉說，在傳統農曆年節一家團圓氛圍中，讓作品更顯溫馨。

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37歲的吳騏出生於金門金城鎮，畢業於台灣藝術大學視傳系，目前在金門後浦藝文特區「鳥嶼藝術空間」創辦人之一，作品遍布全台各地多處城市。

鐘立偉說，2021年由於金門降雨量與經費減少等因素，年度春節布置捨棄過往以植栽為主體做法，改以裝置藝術及回收材料作為設計發想。山外車站前作品，以金酒公司汰換1000公升大酒甕多堆疊成約4公尺高的牆體，透過吳騏可愛且兼具特色創作，呈現有更具地方特色春節街景藝術。（編輯：孫承武）1110110