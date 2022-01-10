阿里山公路2處明隧道工程 1/11日起封閉管制

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）阿里山公路（台18線）78.3公里、79公里等2處因坍方災害，興建明隧道，自明天起至1月25日進行明隧道支撐拆除作業，實施封閉管制，採整點放行1次，例假日不實施。

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇今天接受中央社記者訪問表示，阿里山公路78.3公里處為易坍方路段，公路總局決定興建明隧道，提升抗災能力；阿里山公路79公里處若遭逢山區豪雨，常有坍方、落石，因此，一併興建明隧道工程。

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蔡衛勇說，阿里山公路78.3公里及79公里等2處明隧道工程，自民國109年10月中旬開始施工，因2處明隧道長度逾百公尺，部分作業須分段施工，預計今年4月完工。

蔡衛勇指出，現因辦理2處明隧道頂版模板及支撐拆除作業需要，自明天起至1月25日，每天上午8時至下午6時實施封閉管制，並採整點放行1次方式，例假日不實施封閉管制，未來拆除作業完成後，則恢復單線雙向管制通行，直到完工。（編輯：黃世雅）1110110