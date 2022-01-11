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冷氣團南下 全台越晚越冷

2022/1/11 08:25（1/11 09:41 更新）
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強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團11日南下，全台溫度明顯下降。（中央社檔案照片）
強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團11日南下，全台溫度明顯下降。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，溫度明顯下降，全台有感，越晚越冷。

氣象局指出，北台灣上午溫度攝氏15度左右，中部及花蓮白天高溫18、19度，南部及東南部21至24度，傍晚時北台灣氣溫就可能降到接近12至14度，全台有感，越晚越冷。

氣象局並指出，深夜台南以北到宜蘭低溫僅11、12度，其餘地區13至15度，全台偏冷，其中台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫，請農林養殖業注意寒害，民眾要多注意溫差變化及保暖。

水氣方面，氣象局說，華南雲雨區東移，水氣增多，北部降雨機率升高，北部地區轉為有短暫雨，中南部地區雲量增、偶有零星雨，下半天起水氣逐漸減少。

此外，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖將有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風。（編輯：管中維）1110111

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