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桃園機場疫情、1922平台將重啟 陳時中下午說明

2022/1/11 10:24
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（中央社記者江慧珺台北11日電）指揮中心昨晚證實，桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增1人確診，累計已達31人染疫；另1922疫苗預約平台最快15日重啟，指揮官陳時中將說明最新疫情與疫苗情況。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，居服員友人的職場同事也染疫，這起與桃機相關疫情已達31人確診。

本土疫情升溫，加上第3劑COVID-19疫苗間隔縮短至3個月，到1月底前有逾700萬人符合接種第3劑疫苗資格。中央流行疫情指揮中心今天證實，1922疫苗預約平台最快15日重啟。

疫苗接種與相關認證持續進行，泰國外交部10日在官網公布最新的領務訊息，在申請Thailand pass進入泰國的問答中，提到泰國政府認可的疫苗包括高端疫苗。

此外，國際疫情居高不下，境外移入個案多，長程航班旅客今天起將進行快速PCR落地採檢，結果為陰性才放行入境。陳時中今天清晨到場視察後接受媒體聯訪表示，第1架抵達的班機，至少有4人採檢陽性。

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝也在機場接受媒體聯訪表示，首架抵台的長程航班41名旅客有4人陽性反應，陽性率高達10%，比想像中高。

最新桃園機場疫情進展、防疫政策與疫苗接種相關事宜，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳仁華）1110111

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